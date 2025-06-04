Graphiques de change Xe : ADA vers BDT
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique ADA vers BDT
Cardano vers Taka bangladais
1 ADA = 0 BDT
30 août 2025, 07:54 UTC - 30 août 2025, 07:54 UTC
ADA/BDT fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
ADA - Cardano
D'après notre classement des devises, le taux de change Cardano le plus populaire est le taux ADA vers USD. La devise Cardano est représentée par l'abréviation ADA.More Cardano info
BDT - Taka bangladais
D'après notre classement des devises, le taux de change Taka bangladais le plus populaire est le taux BDT vers USD. La devise Taka bangladais est représentée par l'abréviation BDT. Le symbole de cette devise est ৳.More Taka bangladais info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16836
|▲
|GBP / EUR
|1,15553
|▼
|USD / JPY
|147,022
|▲
|GBP / USD
|1,35007
|▼
|USD / CHF
|0,800301
|▼
|USD / CAD
|1,37500
|▼
|EUR / JPY
|171,775
|▲
|AUD / USD
|0,653852
|▲
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.