CUC - Cuban Convertible Peso

Le Cuban Convertible Peso est la monnaie du Cuba. Nos classements de devises montrent que le taux de change Cuban Convertible Peso le plus populaire est le taux CUC à USD. Le code de devise pour Cuba Convertible Peso est CUC , et le symbole monétaire est $. Ci-dessous, vous trouverez les tarifs Cuban Convertible Peso et un convertisseur de devises.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.

As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.