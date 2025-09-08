Comparez le taux de change PNC Bank USD à NZD

Fondée en 1983 à Pittsburgh à partir d'institutions antérieures du XIXe siècle, PNC Bank est un établissement de crédit américain diversifié. Elle propose des services bancaires aux particuliers, aux petites entreprises et aux entreprises (paiements, cartes, prêts hypothécaires, financement d'équipement, trésorerie et marchés de capitaux), ainsi que des services de gestion de patrimoine et d'actifs. Grâce à sa présence multirégionale et à ses outils numériques modernes, elle accompagne ses clients des secteurs de la santé, de l'industrie manufacturière et des PME dans tout le pays.