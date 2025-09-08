Comparez le taux de change Nykredit Bank DKK à EUR

Nykredit Bank, dont le siège social est à Copenhague, est la branche bancaire de Nykredit, premier établissement hypothécaire danois à capital coopératif. Elle complète son activité hypothécaire avec des services de dépôts, de paiements, de cartes, de crédit à la consommation, de gestion de patrimoine et de solutions d'entreprise pour les clients immobiliers et les PME. Son modèle de plateforme et de conseil, sa solide expertise en obligations sécurisées et ses canaux numériques performants soutiennent les propriétaires, les bailleurs sociaux et les entreprises à l'échelle nationale.