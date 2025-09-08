Comparez le taux de change LBBW EUR à CNY

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Issue de fusions intervenues dans les années 1990 et basée à Stuttgart, la LBBW est une banque régionale majeure au service du Bade-Wurtemberg et d'autres régions. Elle propose des services de financement d'entreprises et d'immobilier, de marchés de capitaux, de commerce et d'exportation, de gestion d'actifs et sert d'institution centrale pour les caisses d'épargne locales. Ses succursales nationales et ses bureaux internationaux accompagnent les moyennes et grandes entreprises de secteurs clés.