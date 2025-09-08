Comparez le taux de change KBC Bank Ireland EUR à CHF

Fondée en 1973 à Dublin (sous le nom d'IIB), KBC Bank Ireland proposait des services de banque de détail, des prêts hypothécaires, des dépôts et des produits de gestion de patrimoine. En tant que filiale du groupe belge KBC, elle mettait en relation les clients irlandais avec l'expertise et les plateformes numériques européennes.(Remarque : la franchise a mis fin à la plupart de ses activités de vente au détail.)