Comparez Bank of Uganda UGX à CAD taux de change

,Créée en 1966 à Kampala, la banque centrale émet le shilling ougandais, définit la politique monétaire, gère les réserves et supervise les systèmes de paiement. Elle agrée et supervise les banques et les IMD, promeut la stabilité et l'inclusion financières et modernise les infrastructures numériques pour l'administration, les transferts de fonds et le commerce. La recherche, les données et les initiatives de protection des consommateurs contribuent à la résilience et à la transparence du secteur financier.