Comparez Bank of Scotland GBP à CHF taux de change

,Fondée en 1695 et basée à Édimbourg, Bank of Scotland fait partie du Lloyds Banking Group. Elle propose des services bancaires aux particuliers, aux PME et aux entreprises en Écosse et au Royaume-Uni, proposant des comptes, des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises, des paiements et des services de gestion de patrimoine. Un ancrage régional profond et des plateformes numériques modernes soutiennent les ménages et les entreprises.