Comparez Bank of Jordan JOD à USD taux de change

Les délais de livraison pour les transferts internationaux avec Bank of Jordan de Jordanie à États-Unis varient selon le mode de paiement et le moment de la transaction. En général, les virements bancaires internationaux prennent de 1 à 5 jours ouvrables. Des facteurs tels que les jours fériés bancaires et les contrôles de sécurité peuvent également influencer la livraison. Vérifiez les délais de Bank of Jordanpour éviter les retards.