Comparez Bank of Greenland DKK à AUD taux de change

,Fondée en 1967 à Nuuk, la Banque du Groenland est la première banque commerciale du pays. Elle propose aux particuliers, aux PME et aux entreprises des solutions de paiement, des prêts hypothécaires, des prêts et des conseils adaptés aux secteurs de la pêche, de l'exploitation minière, du commerce et des services publics, reliant les communautés isolées via des agences et des canaux numériques.