Comparez Bank of Finland EUR à CNY taux de change

,Fondée en 1811 et basée à Helsinki, la Banque de Finlande est la banque centrale du pays et membre de l'Eurosystème. Elle contribue à la politique monétaire de la zone euro, émet des billets de banque, gère les réserves, supervise les paiements et veille à la stabilité financière. La recherche et l'analyse, le soutien à la supervision et la prévention des crises contribuent à la résilience du système financier.