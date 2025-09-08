Comparez le taux de change Addiko Bank Montenegro EUR à CHF

Présente à Podgorica depuis le début des années 2000 (sous le nom d'Hypo Alpe-Adria), Addiko a adopté sa marque en 2016. Elle se concentre sur les services bancaires de détail et aux PME simples (comptes, cartes, prêts à la consommation et aux entreprises, paiements et canaux numériques) au service des clients à travers le Monténégro avec un modèle de service transparent et rapide.