Toimipisteet Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) osoitteessa Brussels, Belgia
Käytä alla olevaa taulukkoa löytääksesi Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) sivukonttorisi ja saadaksesi yksityiskohtaista tietoa sen SWIFT-koodista.
Tietoa näistä SWIFT-koodeista
Konttorin SWIFT-koodeja käytetään pankkien sijaintien tunnistamiseen kansainvälisiä maksuja lähetettäessä. Jotkin pankit, kuten Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions), voivat antaa yksilöllisiä koodeja konttoreille kaupungeissa, kuten Brussels, jotta siirtoja voidaan käsitellä tarkemmin. Kaikissa konttoreissa ei ole yksilöllisiä koodeja, mutta jos niitä on saatavilla, on parasta käyttää koodia, joka vastaa paikallista konttoriasi.
Mitä tehdä, jos paikallinen toimipisteesi ei ole luettelossa?
Jos Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) sivukonttoriasi osoitteessa Brussels ei ole lueteltu yllä, voit silti lähettää kansainvälisen maksun käyttämällä maailmanlaajuista pääkonttorin SWIFT-koodia. Sen sijaan, että varat ohjattaisiin tiettyyn konttoriin, ne käsitellään pankin keskusjärjestelmän kautta ja ohjataan sitten oikeaan pankkiin.
Tarkista SWIFT-maksusi virheiden varalta
Tarkista ennen SWIFT-maksun lähettämistä, että SWIFT-koodi vastaa vastaanottajan pankkia ja että tilinumero ja nimi on annettu oikein. Pienetkin virheet voivat viivästyttää tai estää siirron. Ota yhteyttä pankkiin, jos olet tehnyt siirron väärillä tiedoilla.
Maksun vastaanottaminen osoitteeseen Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) osoitteessa Brussels?
Jos aiot vastaanottaa rahaa ulkomailta, anna lähettäjälle pankkisi ja konttorisi SWIFT-koodi, jotta voit varmistaa, että rahasi saapuvat tilillesi tarkasti ja turvallisesti. Jos et löydä sivukonttorisi SWIFT-koodia, tarkista, onko Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) -sivustolla maailmanlaajuinen pääkonttorin koodi, tai ota suoraan yhteyttä sivukonttoriin parhaan vaihtoehdon löytämiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Kyllä, Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) voi ylläpitää useita sivukonttoreita osoitteessa Brussels. Kukin sivukonttori voi palvella eri alueita, tarjota erilaisia palveluita, ja kansainvälisissä tilisiirroissa jotkut saattavat jopa käyttää eri SWIFT-koodeja. Maksuohjeita antaessasi on tärkeää ilmoittaa, missä konttorissa tilisi on.
Löydät konttorisi SWIFT-koodin tämän sivun yläosassa olevasta taulukosta, jossa on lueteltu tunnetut Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) SWIFT-koodit konttoreille osoitteessa Brussels. Jos et ole varma, mihin konttoriin tilisi on sidottu, voit tarkistaa tiliotteesi, käydä verkkopankkiportaalissa tai ottaa suoraan yhteyttä konttoriin. Jos olet epävarma, pankin pääkonttorin SWIFT-koodi on turvallinen vaihtoehto.
Käyttämällä konttorikohtaista SWIFT-koodia - jos sellainen on saatavilla sijaintipaikkakunnallasi - voit parantaa kansainvälisen tilisiirron tarkkuutta ja nopeutta. Se auttaa varmistamaan, että varat ohjataan suoraan oikeaan konttoriin, mikä voi lyhentää käsittelyaikaa ja helpottaa tarvittaessa tapahtuman jäljittämistä. Se on erityisen hyödyllinen suuremmissa siirroissa tai ajallisesti tärkeissä maksuissa.
Jos käytät väärää SWIFT-koodia, maksusi saattaa viivästyä, ohjautua väärin tai jopa hylätä vastaanottavan pankin. Joissakin tapauksissa varat voidaan palauttaa lähettäjälle, ja niistä voidaan periä lisämaksuja. Varmista aina, että SWIFT-koodi vastaa joko konttorisi tai pääkonttorin virallista koodia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä osoitteeseen Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) ennen siirron tekemistä.
Voit tarkistaa yllä olevasta taulukosta luettelon Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) konttoreista osoitteessa Brussels, joilla on omat SWIFT-koodinsa. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä konttoriisi tai kirjautua verkkopankkiisi nähdäksesi kansainväliset siirto-ohjeet. Jos sivukonttorillasi ei näytä olevan omaa koodia, se käyttää todennäköisesti oletusarvoisesti pääkonttorin koodia.
Ei välttämättä. Worldline Sa (formerly Worldline Financial Solutions) sivukonttoreilla voi olla yksilöllisiä koodeja tiettyjä sijainteja tai toimintoja varten - erityisesti suurten asiakasmäärien tai erikoistuneiden yritysten sivukonttoreilla. Pyri aina käyttämään sivukonttorisi SWIFT-koodia, jos se on saatavilla; muussa tapauksessa pääkonttorin koodi on yleisesti hyväksytty varakoodi.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.