Laitoksen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. SWIFT-koodi on
SRCBINBB CBB
Pankin nimi
SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
Kaupunki
MUMBAI
Osoite
FLOOR 1, POPATLAL NIWAS, RANADE ROAD, DADAR, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400028
Maa
INDIA
SWIFT-koodi tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti
Yhteensä
Milloin minun pitäisi käyttää SRCBINBBCBB?
SWIFT-koodeja käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat rahaa rajojen yli. Käytä SRCBINBBCBB, kun haluat lähettää rahaa osoitteeseen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. yllä olevaan osoitteeseen, kaupunkiin ja maahan. Varmista aina, että käyttämäsi SWIFT-koodi kuuluu kohdepankille.
Hajottaminen SRCBINBBCBB
SWIFT/BIC-koodit koostuvat 8-11 kirjaimesta ja numerosta, joilla tunnistetaan tietty pankki ja konttori maailmassa.
Pankkitunnus (SRCB): Nämä 4 kirjainta edustavat SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
Maakoodi (IN): Nämä 2 kirjainta osoittavat pankin maan India.
Sijaintikoodi (BB): Nämä 2 merkkiä osoittavat pankin pääkonttorin sijainnin.
Toimialan koodi (CBB): Nämä 3 numeroa määrittelevät tietyn haarakonttorin. BIC-koodit, jotka päättyvät 'XXX', viittaavat pankin pääkonttoriin.
SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
|SWIFT-koodi
|SRCBINBBCBB
|SWIFT-koodi (8 merkkiä)
|SRCBINBB
|Konttorin koodi
|CBB
|Pankin nimi
|SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
|Konttorin nimi
|SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
|Osoite
|FLOOR 1, POPATLAL NIWAS
|Kaupunki
|MUMBAI
|Maa
|India
SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. koodin tiedot
Oikeat SWIFT-koodit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta vältät ongelmat tai viivästykset siirroissasi. Ennen kuin käytät SWIFT-koodia, varmista, että:
Tarkista pankki: Tarkista, että pankin nimi vastaa vastaanottajan pankkia.
Tarkista konttorin nimi: Jos käytät konttorikohtaista SWIFT-koodia, varmista, että konttori vastaa vastaanottajan konttoria.
Vahvista maa: Pankkeja on eri puolilla maailmaa. Tarkista, että SWIFT-koodi vastaa kohdepankin maata.
Valitse Xe, kun lähetät rahaa osoitteeseen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
Paremmat hinnat
Vertaa meitä pankkiin ja löydä säästöt. Hintamme ovat usein suuremmat kuin suurimmilla pankeilla, mikä maksimoi siirtosi arvon.
Pienemmät maksut
Näytämme kaikki maksut etukäteen ennen kuin vahvistat siirron, jotta tiedät tarkalleen, mistä maksat. Pienemmät palkkiomme merkitsevät sinulle enemmän säästöjä.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Ymmärrämme, että kun kyse on rahoistasi, ajoituksella on merkitystä.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä SWIFT-rahansiirrossa? Olemme täällä auttamassa - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis lähettämään rahaa osoitteeseen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.?
Xe:n avulla on helppo lähettää rahaa osoitteeseen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. ja tuhansiin muihin pankkeihin ympäri maailmaa. Tukee yli 130 valuuttaa ja tekee siirtoja 190 maahan, joten voit lähettää rahaa luottavaisin mielin.
Usein kysytyt kysymykset SRCBINBBCBB
SWIFT-koodi on yksilöllinen tunniste, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen kaikkialla maailmassa kansainvälisissä rahansiirroissa. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Näiden koodien avulla voidaan varmistaa, että maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja maahan. Tyypillinen SWIFT-koodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä, ja se sisältää tietoja pankista, maasta, sijainnista ja joskus myös tietyn konttorin.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä SWIFT-koodia (yleensä pääkonttorin koodi, joka päättyy XXX:ään) kaikille sivukonttoreille. Toiset antavat yksittäisille konttoreille yksilölliset SWIFT-koodit, joissa on usein kolme viimeistä merkkiä. Jos vastaanottaja antaa konttorikohtaisen koodin, sitä kannattaa käyttää - se voi nopeuttaa käsittelyä tai varmistaa, että maksu saapuu oikeaan paikkaan nopeammin.
Sinun tulisi käyttää SRCBINBBCBB, kun lähetät tai vastaanotat kansainvälisiä tilisiirtoja osoitteeseen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. edellä mainittuun kaupunkiin ja osoitteeseen. Se tunnistaa vastaanottajan pankin ja konttorin, erityisesti kun varoja lähetetään SWIFT-verkon kautta rajojen yli. Jotkin maat ja maksutyypit eivät välttämättä vaadi SWIFT-koodia, joten tarkista aina vastaanottajalta tai pankiltasi ennen siirron aloittamista.
SWIFT/BIC-koodi SRCBINBBCBB on SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. kansainvälisiä siirtoja varten. Seuraavassa selvitetään, mitä kukin koodin osa tarkoittaa:
SRCB - Tämä on pankin koodi, joka edustaa SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD.
IN - Tämä on maakoodi, joka osoittaa, että pankki sijaitsee seuraavassa maassa. India
BB - Tämä on sijaintikoodi, joka osoittaa pankin pääkonttorin.
CBB - Tämä on sivukonttorin koodi, ja kun se on "XXX", se viittaa päätoimipaikkaan tai ensisijaiseen sivukonttoriin.
Kyllä, SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. voi ylläpitää useita sivukonttoreita. Kukin sivukonttori voi palvella eri alueita, tarjota erilaisia palveluja, ja kansainvälisissä tilisiirroissa jotkut saattavat jopa käyttää eri SWIFT-koodeja. Maksuohjeita antaessasi on tärkeää ilmoittaa, missä konttorissa tilisi on.
Jos käytät väärää SWIFT-koodia, maksusi saattaa viivästyä, ohjautua väärin tai jopa hylätä vastaanottavan pankin. Joissakin tapauksissa varat voidaan palauttaa lähettäjälle, ja niistä voidaan periä lisämaksuja. Varmista aina, että SWIFT-koodi vastaa joko konttorisi tai pääkonttorin virallista koodia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä osoitteeseen SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. ennen siirron tekemistä.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.