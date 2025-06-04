Laitoksen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. SWIFT-koodi on
SECTLA21 XXX
Pankin nimi
LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
Kaupunki
VIENTIANE
Osoite
KOLAO TOWER 2, FLOOR 3, 23 , SINGHA RD, XAYSETHA, VIENTIANE, VIENTIANE, 01000
Maa
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
SWIFT-koodi tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti
Yhteensä
Milloin minun pitäisi käyttää SECTLA21XXX?
SWIFT-koodeja käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat rahaa rajojen yli. Käytä SECTLA21XXX, kun haluat lähettää rahaa osoitteeseen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. yllä olevaan osoitteeseen, kaupunkiin ja maahan. Varmista aina, että käyttämäsi SWIFT-koodi kuuluu kohdepankille.
Hajottaminen SECTLA21XXX
SWIFT/BIC-koodit koostuvat 8-11 kirjaimesta ja numerosta, joilla tunnistetaan tietty pankki ja konttori maailmassa.
Pankkitunnus (SECT): Nämä 4 kirjainta edustavat LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
Maakoodi (LA): Nämä 2 kirjainta osoittavat pankin maan Laos.
Sijaintikoodi (21): Nämä 2 merkkiä osoittavat pankin pääkonttorin sijainnin.
Toimialan koodi (XXX): Nämä 3 numeroa määrittelevät tietyn haarakonttorin. BIC-koodit, jotka päättyvät 'XXX', viittaavat pankin pääkonttoriin.
LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
|SWIFT-koodi
|SECTLA21XXX
|SWIFT-koodi (8 merkkiä)
|SECTLA21
|Konttorin koodi
|XXX
|Pankin nimi
|LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
|Konttorin nimi
|LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
|Osoite
|KOLAO TOWER 2, FLOOR 3
|Kaupunki
|VIENTIANE
|Maa
|Laos
LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. koodin tiedot
Oikeat SWIFT-koodit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta vältät ongelmat tai viivästykset siirroissasi. Ennen kuin käytät SWIFT-koodia, varmista, että:
Tarkista pankki: Tarkista, että pankin nimi vastaa vastaanottajan pankkia.
Tarkista konttorin nimi: Jos käytät konttorikohtaista SWIFT-koodia, varmista, että konttori vastaa vastaanottajan konttoria.
Vahvista maa: Pankkeja on eri puolilla maailmaa. Tarkista, että SWIFT-koodi vastaa kohdepankin maata.
Valitse Xe, kun lähetät rahaa osoitteeseen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
Paremmat hinnat
Vertaa meitä pankkiin ja löydä säästöt. Hintamme ovat usein suuremmat kuin suurimmilla pankeilla, mikä maksimoi siirtosi arvon.
Pienemmät maksut
Näytämme kaikki maksut etukäteen ennen kuin vahvistat siirron, jotta tiedät tarkalleen, mistä maksat. Pienemmät palkkiomme merkitsevät sinulle enemmän säästöjä.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Ymmärrämme, että kun kyse on rahoistasi, ajoituksella on merkitystä.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä SWIFT-rahansiirrossa? Olemme täällä auttamassa - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis lähettämään rahaa osoitteeseen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.?
Xe:n avulla on helppo lähettää rahaa osoitteeseen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. ja tuhansiin muihin pankkeihin ympäri maailmaa. Tukee yli 130 valuuttaa ja tekee siirtoja 190 maahan, joten voit lähettää rahaa luottavaisin mielin.
Usein kysytyt kysymykset SECTLA21XXX
SWIFT-koodi on yksilöllinen tunniste, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen kaikkialla maailmassa kansainvälisissä rahansiirroissa. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Näiden koodien avulla voidaan varmistaa, että maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja maahan. Tyypillinen SWIFT-koodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä, ja se sisältää tietoja pankista, maasta, sijainnista ja joskus myös tietyn konttorin.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä SWIFT-koodia (yleensä pääkonttorin koodi, joka päättyy XXX:ään) kaikille sivukonttoreille. Toiset antavat yksittäisille konttoreille yksilölliset SWIFT-koodit, joissa on usein kolme viimeistä merkkiä. Jos vastaanottaja antaa konttorikohtaisen koodin, sitä kannattaa käyttää - se voi nopeuttaa käsittelyä tai varmistaa, että maksu saapuu oikeaan paikkaan nopeammin.
Sinun tulisi käyttää SECTLA21XXX, kun lähetät tai vastaanotat kansainvälisiä tilisiirtoja osoitteeseen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. edellä mainittuun kaupunkiin ja osoitteeseen. Se tunnistaa vastaanottajan pankin ja konttorin, erityisesti kun varoja lähetetään SWIFT-verkon kautta rajojen yli. Jotkin maat ja maksutyypit eivät välttämättä vaadi SWIFT-koodia, joten tarkista aina vastaanottajalta tai pankiltasi ennen siirron aloittamista.
SWIFT/BIC-koodi SECTLA21XXX on LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. kansainvälisiä siirtoja varten. Seuraavassa selvitetään, mitä kukin koodin osa tarkoittaa:
SECT - Tämä on pankin koodi, joka edustaa LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD.
LA - Tämä on maakoodi, joka osoittaa, että pankki sijaitsee seuraavassa maassa. Laos
21 - Tämä on sijaintikoodi, joka osoittaa pankin pääkonttorin.
XXX - Tämä on sivukonttorin koodi, ja kun se on "XXX", se viittaa päätoimipaikkaan tai ensisijaiseen sivukonttoriin.
Kyllä, LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. voi ylläpitää useita sivukonttoreita. Kukin sivukonttori voi palvella eri alueita, tarjota erilaisia palveluja, ja kansainvälisissä tilisiirroissa jotkut saattavat jopa käyttää eri SWIFT-koodeja. Maksuohjeita antaessasi on tärkeää ilmoittaa, missä konttorissa tilisi on.
Jos käytät väärää SWIFT-koodia, maksusi saattaa viivästyä, ohjautua väärin tai jopa hylätä vastaanottavan pankin. Joissakin tapauksissa varat voidaan palauttaa lähettäjälle, ja niistä voidaan periä lisämaksuja. Varmista aina, että SWIFT-koodi vastaa joko konttorisi tai pääkonttorin virallista koodia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä osoitteeseen LAO SAMSUNG ELECTRONICS SOLE CO., LTD. ennen siirron tekemistä.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.