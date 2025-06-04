Laitoksen AL MAL CAPITAL PSC SWIFT-koodi on
AMCXAEAA XXX
Pankin nimi
AL MAL CAPITAL PSC
Kaupunki
DUBAI
Osoite
BURJ GATE, OFFICE 901, SHEIKH ZAYED ROAD 48, DUBAI, DUBAI
Maa
UNITED ARAB EMIRATES
SWIFT-koodi tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti
Yhteensä
Milloin minun pitäisi käyttää AMCXAEAAXXX?
SWIFT-koodeja käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat rahaa rajojen yli. Käytä AMCXAEAAXXX, kun haluat lähettää rahaa osoitteeseen AL MAL CAPITAL PSC yllä olevaan osoitteeseen, kaupunkiin ja maahan. Varmista aina, että käyttämäsi SWIFT-koodi kuuluu kohdepankille.
Hajottaminen AMCXAEAAXXX
SWIFT/BIC-koodit koostuvat 8-11 kirjaimesta ja numerosta, joilla tunnistetaan tietty pankki ja konttori maailmassa.
Pankkitunnus (AMCX): Nämä 4 kirjainta edustavat AL MAL CAPITAL PSC
Maakoodi (AE): Nämä 2 kirjainta osoittavat pankin maan Yhdistyneet arabiemiirikunnat.
Sijaintikoodi (AA): Nämä 2 merkkiä osoittavat pankin pääkonttorin sijainnin.
Toimialan koodi (XXX): Nämä 3 numeroa määrittelevät tietyn haarakonttorin. BIC-koodit, jotka päättyvät 'XXX', viittaavat pankin pääkonttoriin.
AL MAL CAPITAL PSC
|SWIFT-koodi
|AMCXAEAAXXX
|SWIFT-koodi (8 merkkiä)
|AMCXAEAA
|Konttorin koodi
|XXX
|Pankin nimi
|AL MAL CAPITAL PSC
|Konttorin nimi
|AL MAL CAPITAL PSC
|Osoite
|BURJ GATE, OFFICE 901
|Kaupunki
|DUBAI
|Maa
|Yhdistyneet arabiemiirikunnat
AL MAL CAPITAL PSC koodin tiedot
Oikeat SWIFT-koodit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta vältät ongelmat tai viivästykset siirroissasi. Ennen kuin käytät SWIFT-koodia, varmista, että:
Tarkista pankki: Tarkista, että pankin nimi vastaa vastaanottajan pankkia.
Tarkista konttorin nimi: Jos käytät konttorikohtaista SWIFT-koodia, varmista, että konttori vastaa vastaanottajan konttoria.
Vahvista maa: Pankkeja on eri puolilla maailmaa. Tarkista, että SWIFT-koodi vastaa kohdepankin maata.
Usein kysytyt kysymykset AMCXAEAAXXX
SWIFT-koodi on yksilöllinen tunniste, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen kaikkialla maailmassa kansainvälisissä rahansiirroissa. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Näiden koodien avulla voidaan varmistaa, että maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja maahan. Tyypillinen SWIFT-koodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä, ja se sisältää tietoja pankista, maasta, sijainnista ja joskus myös tietyn konttorin.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä SWIFT-koodia (yleensä pääkonttorin koodi, joka päättyy XXX:ään) kaikille sivukonttoreille. Toiset antavat yksittäisille konttoreille yksilölliset SWIFT-koodit, joissa on usein kolme viimeistä merkkiä. Jos vastaanottaja antaa konttorikohtaisen koodin, sitä kannattaa käyttää - se voi nopeuttaa käsittelyä tai varmistaa, että maksu saapuu oikeaan paikkaan nopeammin.
Sinun tulisi käyttää AMCXAEAAXXX, kun lähetät tai vastaanotat kansainvälisiä tilisiirtoja osoitteeseen AL MAL CAPITAL PSC edellä mainittuun kaupunkiin ja osoitteeseen. Se tunnistaa vastaanottajan pankin ja konttorin, erityisesti kun varoja lähetetään SWIFT-verkon kautta rajojen yli. Jotkin maat ja maksutyypit eivät välttämättä vaadi SWIFT-koodia, joten tarkista aina vastaanottajalta tai pankiltasi ennen siirron aloittamista.
SWIFT/BIC-koodi AMCXAEAAXXX on AL MAL CAPITAL PSC kansainvälisiä siirtoja varten. Seuraavassa selvitetään, mitä kukin koodin osa tarkoittaa:
AMCX - Tämä on pankin koodi, joka edustaa AL MAL CAPITAL PSC
AE - Tämä on maakoodi, joka osoittaa, että pankki sijaitsee seuraavassa maassa. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
AA - Tämä on sijaintikoodi, joka osoittaa pankin pääkonttorin.
XXX - Tämä on sivukonttorin koodi, ja kun se on "XXX", se viittaa päätoimipaikkaan tai ensisijaiseen sivukonttoriin.
Kyllä, AL MAL CAPITAL PSC voi ylläpitää useita sivukonttoreita. Kukin sivukonttori voi palvella eri alueita, tarjota erilaisia palveluja, ja kansainvälisissä tilisiirroissa jotkut saattavat jopa käyttää eri SWIFT-koodeja. Maksuohjeita antaessasi on tärkeää ilmoittaa, missä konttorissa tilisi on.
Jos käytät väärää SWIFT-koodia, maksusi saattaa viivästyä, ohjautua väärin tai jopa hylätä vastaanottavan pankin. Joissakin tapauksissa varat voidaan palauttaa lähettäjälle, ja niistä voidaan periä lisämaksuja. Varmista aina, että SWIFT-koodi vastaa joko konttorisi tai pääkonttorin virallista koodia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä osoitteeseen AL MAL CAPITAL PSC ennen siirron tekemistä.
