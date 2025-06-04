SYP - Syrian Pound
Syrian Pound on Syria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Syrian Pound -valuuttakurssi on SYP → USD. Syria Pound ISO-valuuttatunnus on SYP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Syrian Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Syrian Pound tilastot
|Nimi
|Syrian Pound
|Symboli
|£
|Pienin yksikkö
|1/100 = Piastre
|Pienen yksikön symboli
|Piastre
|Suosituin SYP muunnos
|SYP → USD
|Suosituin SYP kaavio
|SYP → USD kaavio
Syrian Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: £1, £2, £5, £10, £25
|Setelit
|Freq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Keskuspankki
|Central Bank of Syria
|Käyttäjät
Syria
Syria
Miksi olet kiinnostunut valuutasta SYP?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa SYP sähköpostipäivityksetHanki SYP kurssit puhelimeeniHanki SYP valuuttadata API yritykselleni