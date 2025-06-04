syp
SYP - Syrian Pound

Syrian Pound on Syria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Syrian Pound -valuuttakurssi on SYP → USD. Syria Pound ISO-valuuttatunnus on SYP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Syrian Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

syp
SYPSyyrian punta

Syrian Pound tilastot

NimiSyrian Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Piastre
Pienen yksikön symboliPiastre
Suosituin SYP muunnosSYP → USD
Suosituin SYP kaavioSYP → USD kaavio

Syrian Pound profiili

KolikotFreq used: £1, £2, £5, £10, £25
SetelitFreq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
KeskuspankkiCentral Bank of Syria
Käyttäjät
Syria

Miksi olet kiinnostunut valuutasta SYP?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa SYP sähköpostipäivityksetHanki SYP kurssit puhelimeeniHanki SYP valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.462
GBP / USD1.32365
USD / CHF0.804487
USD / CAD1.40434
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651761

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%