RUB - Russian Ruble
Russian Ruble on Russia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Russian Ruble -valuuttakurssi on RUB → USD. Russia Ruble ISO-valuuttatunnus on RUB, ja valuuttasymboli on ₽. Alta löydät Russian Ruble kurssit ja valuuttalaskurin.
The Ruble has been the currency of Russia for approximately 500 years; it has been used in various countries throughout its history. There have been different versions of the ruble due to the various changes in the currency's value.
|Years
|Description of the Ruble
|First ruble
|1500s-1921
|
|Second ruble
|1921-1922
|
|Third ruble
|1923-1924
|
|Fourth ruble
|1924-1947
|
|Fifth ruble
|1947-1961
|
|Sixth ruble
|1961-1997
|
|Seventh ruble
|1998-present
|
Russian Ruble tilastot
|Nimi
|Russian Ruble
|Symboli
|₽
|Pienin yksikkö
|1/100 = kopek
|Pienen yksikön symboli
|к.
|Suosituin RUB muunnos
|RUB → USD
|Suosituin RUB kaavio
|RUB → USD kaavio
Russian Ruble profiili
|Kolikot
|Freq used: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rarely used: к.1, к.5, ₽10
|Setelit
|Freq used: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rarely used: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Keskuspankki
|Bank of Russia
|Käyttäjät
Russia, Tajikistan
