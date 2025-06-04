kpw
KPW - North Korean Won

North Korean Won on Korea (North) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin North Korean Won -valuuttakurssi on KPW → USD. Korea (North) Won ISO-valuuttatunnus on KPW, ja valuuttasymboli on ₩. Alta löydät North Korean Won kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

kpw
KPWPohjois-Korean won

North Korean Won tilastot

NimiNorth Korean Won
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Chon
Pienen yksikön symboliChon
Suosituin KPW muunnosKPW → USD
Suosituin KPW kaavioKPW → USD kaavio

North Korean Won profiili

KolikotFreq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
SetelitFreq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Käyttäjät
Korea (North)

Miksi olet kiinnostunut valuutasta KPW?

Haluan...

Tilaa KPW sähköpostipäivityksetHanki KPW kurssit puhelimeeniHanki KPW valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14176
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32405
USD / CHF0.804072
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652050

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%