KPW - North Korean Won
North Korean Won on Korea (North) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin North Korean Won -valuuttakurssi on KPW → USD. Korea (North) Won ISO-valuuttatunnus on KPW, ja valuuttasymboli on ₩. Alta löydät North Korean Won kurssit ja valuuttalaskurin.
North Korean Won tilastot
|Nimi
|North Korean Won
|Symboli
|₩
|Pienin yksikkö
|1/100 = Chon
|Pienen yksikön symboli
|Chon
|Suosituin KPW muunnos
|KPW → USD
|Suosituin KPW kaavio
|KPW → USD kaavio
North Korean Won profiili
|Kolikot
|Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Setelit
|Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Käyttäjät
Korea (North)
Korea (North)
