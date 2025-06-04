IRR - Iranian Rial
Iranian Rial on Iran valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Iranian Rial -valuuttakurssi on IRR → USD. Iran Rial ISO-valuuttatunnus on IRR, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Iranian Rial kurssit ja valuuttalaskurin.
Iranian Rial tilastot
|Nimi
|Iranian Rial
|Symboli
|﷼
|Pienin yksikkö
|1/100 = Dinar
|Pienen yksikön symboli
|Dinar
|Suosituin IRR muunnos
|IRR → USD
|Suosituin IRR kaavio
|IRR → USD kaavio
Iranian Rial profiili
|Kolikot
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Setelit
|Freq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Keskuspankki
|Central Bank of the Islamic Republic of Iran
|Käyttäjät
Iran
Iran
Miksi olet kiinnostunut valuutasta IRR?
Haluan...Tilaa IRR sähköpostipäivityksetHanki IRR kurssit puhelimeeniHanki IRR valuuttadata API yritykselleni