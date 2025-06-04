irr
IRR - Iranian Rial

Iranian Rial on Iran valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Iranian Rial -valuuttakurssi on IRR → USD. Iran Rial ISO-valuuttatunnus on IRR, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Iranian Rial kurssit ja valuuttalaskurin.

IRRIranin rial

Iranian Rial tilastot

NimiIranian Rial
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Dinar
Pienen yksikön symboliDinar
Suosituin IRR muunnosIRR → USD
Suosituin IRR kaavioIRR → USD kaavio

Iranian Rial profiili

KolikotFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
SetelitFreq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
KeskuspankkiCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
Käyttäjät
Iran

