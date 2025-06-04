cup
CUP - Cuban Peso

Cuban Peso on Cuba valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cuban Peso -valuuttakurssi on CUP → USD. Cuba Peso ISO-valuuttatunnus on CUP, ja valuuttasymboli on ₱. Alta löydät Cuban Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

CUPKuuban peso

Cuban Peso tilastot

NimiCuban Peso
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin CUP muunnosCUP → USD
Suosituin CUP kaavioCUP → USD kaavio

Cuban Peso profiili

KolikotFreq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
SetelitFreq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
KeskuspankkiCentral Bank of Cuba
Käyttäjät
Cuba

Miksi olet kiinnostunut valuutasta CUP?

Haluan...

