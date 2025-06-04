CUP - Cuban Peso
Cuban Peso on Cuba valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cuban Peso -valuuttakurssi on CUP → USD. Cuba Peso ISO-valuuttatunnus on CUP, ja valuuttasymboli on ₱. Alta löydät Cuban Peso kurssit ja valuuttalaskurin.
Cuban Peso tilastot
|Nimi
|Cuban Peso
|Symboli
|₱
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|¢
|Suosituin CUP muunnos
|CUP → USD
|Suosituin CUP kaavio
|CUP → USD kaavio
Cuban Peso profiili
|Kolikot
|Freq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Setelit
|Freq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Keskuspankki
|Central Bank of Cuba
|Käyttäjät
Cuba
Cuba
Miksi olet kiinnostunut valuutasta CUP?
