CUC - Cuban Convertible Peso
Cuban Convertible Peso on Cuba valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cuban Convertible Peso -valuuttakurssi on CUC → USD. Cuba Convertible Peso ISO-valuuttatunnus on CUC, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Cuban Convertible Peso kurssit ja valuuttalaskurin.
Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.
Cuban Convertible Peso tilastot
|Nimi
|Cuban Convertible Peso
|Symboli
|CUC$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo Convertible
|Pienen yksikön symboli
|¢
|Suosituin CUC muunnos
|CUC → USD
|Suosituin CUC kaavio
|CUC → USD kaavio
Cuban Convertible Peso profiili
|Lempinimet
|Chavito
|Kolikot
|Freq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Setelit
|Freq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Keskuspankki
|Central Bank of Cuba
|Käyttäjät
Cuba
Cuba
