cuc
CUC - Cuban Convertible Peso

Cuban Convertible Peso on Cuba valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cuban Convertible Peso -valuuttakurssi on CUC → USD. Cuba Convertible Peso ISO-valuuttatunnus on CUC, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Cuban Convertible Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.

Valitse valuutta

cuc
CUCKuuban vaihdettava peso

Cuban Convertible Peso tilastot

NimiCuban Convertible Peso
SymboliCUC$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo Convertible
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin CUC muunnosCUC → USD
Suosituin CUC kaavioCUC → USD kaavio

Cuban Convertible Peso profiili

LempinimetChavito
KolikotFreq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
SetelitFreq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
KeskuspankkiCentral Bank of Cuba
Käyttäjät
Cuba

Miksi olet kiinnostunut valuutasta CUC?

Haluan...

Tilaa CUC sähköpostipäivityksetHanki CUC kurssit puhelimeeniHanki CUC valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804287
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651853

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%