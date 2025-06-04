BYR - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble on Belarus valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Belarusian Ruble -valuuttakurssi on BYR → USD. Belarus Ruble ISO-valuuttatunnus on BYR , ja valuuttasymboli on Br. Alta löydät Belarusian Ruble kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.