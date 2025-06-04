BYR - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble on Belarus valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Belarusian Ruble -valuuttakurssi on BYR → USD. Belarus Ruble ISO-valuuttatunnus on BYR, ja valuuttasymboli on Br. Alta löydät Belarusian Ruble kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Belarusian Ruble tilastot
|Nimi
|Belarusian Ruble
|Symboli
|p.
|Pienin yksikkö
|1/100 = Kapeyka
|Pienen yksikön symboli
|Kapeyka
|Suosituin BYR muunnos
|BYR → USD
|Suosituin BYR kaavio
|BYR → USD kaavio
Belarusian Ruble profiili
|Setelit
|Freq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Keskuspankki
|National Bank of the Republic of Belarus
|Käyttäjät
Belarus
Belarus
