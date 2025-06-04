byn
BYN - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble on Belarus valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Belarusian Ruble -valuuttakurssi on BYN → USD. Belarus Ruble ISO-valuuttatunnus on BYN, ja valuuttasymboli on Br. Alta löydät Belarusian Ruble kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

BYNValko-Venäjän rupla

Belarusian Ruble tilastot

NimiBelarusian Ruble
SymboliBr
Pienin yksikkö1/100 = Kapeyka
Pienen yksikön symboliKapeyka
Suosituin BYN muunnosBYN → USD
Suosituin BYN kaavioBYN → USD kaavio

Belarusian Ruble profiili

SetelitFreq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
KeskuspankkiNational Bank of the Republic of Belarus
Käyttäjät
Belarus

