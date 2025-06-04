BYN - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble on Belarus valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Belarusian Ruble -valuuttakurssi on BYN → USD. Belarus Ruble ISO-valuuttatunnus on BYN, ja valuuttasymboli on Br. Alta löydät Belarusian Ruble kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Belarusian Ruble tilastot
|Nimi
|Belarusian Ruble
|Symboli
|Br
|Pienin yksikkö
|1/100 = Kapeyka
|Pienen yksikön symboli
|Kapeyka
|Suosituin BYN muunnos
|BYN → USD
|Suosituin BYN kaavio
|BYN → USD kaavio
Belarusian Ruble profiili
|Setelit
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Keskuspankki
|National Bank of the Republic of Belarus
|Käyttäjät
Belarus
Belarus
