Vertaa MCB Mauritius MUR to CHF valuuttakurssi
Harkitsetko MCB Mauritius käyttämistä siirrossa osoitteesta MUR osoitteeseen CHF? Vertaile MCB Mauritius valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
Tällä valuutalla ei ole tällä hetkellä tietoja.
Tällä valuutalla ei ole tällä hetkellä tietoja.
Tietoja The Mauritius Commercial Bank
Perustettu vuonna 1838 Port Louisissa, MCB on Mauritiuksen vanhin ja suurin pankki. Se tarjoaa yleispankkipalveluja - vähittäis-, pk-, yritys- ja sijoituspalveluja - sekä kortteja, maksamista, kauppaa, valtiovarainhoitoa ja varallisuutta. Alueelliset tytäryhtiöt ja vahvat digitaaliset alustat yhdistävät asiakkaat Intian valtameren ja Afrikan markkinoihin.
Kuinka nopea on MCB Mauritius MUR - CHF -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa MCB Mauritius osoitteesta Mauritius osoitteeseen Sveitsi vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista The Mauritius Commercial Bank'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat MCB Mauritius siirtomaksut?
MCB Mauritius kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta MUR osoitteeseen CHF riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla MCB Mauritius maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut MCB Mauritius:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka MCB Mauritius tarjoaa muunnettaessa Mauritiuksen rupia (MUR) muotoon Sveitsin frangi (CHF), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Sveitsin frangi. Vertailutaulukosta näet, miten MCB Mauritius:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
MCB Mauritius voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Mauritiuksen rupia osoitteeseen Sveitsin frangi osoitteessa MCB Mauritius kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
MCB Mauritius voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien MCB Mauritius, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.