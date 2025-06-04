Vertaa Maybank Singapore SGD to CNY valuuttakurssi
Harkitsetko Maybank Singapore käyttämistä siirrossa osoitteesta SGD osoitteeseen CNY?
Meillä ei vielä ole Maybank Singapore-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Maybank Singapore-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Maybank Singapore
Maybankin Singapore-toiminnot ulottuvat 1960-luvulle ja toimivat nykyään paikallisesti rekisteröitynä tytäryhtiönä Malesiassa sijaitsevalle konsernille Singaporessa. Kaupunkivaltion keskuksesta se tarjoaa vähittäis-, pk- ja yrityspankkipalveluja, kauppa- ja kassanhallintaa, kortteja, asuntolainoja, varallisuus- ja sijoituspalveluja sekä islamilaisen rahoituksen tarjontaa. Vahvat digitaaliset kanavat ja alueelliset yhteydet yhdistävät asiakkaita ASEAN- ja globaaleille markkinoille.
Kuinka nopea on Maybank Singapore SGD - CNY -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Maybank Singapore osoitteesta Singapore osoitteeseen Kiina vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Maybank Singapore'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Maybank Singapore siirtomaksut?
Maybank Singapore kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta SGD osoitteeseen CNY riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Maybank Singapore maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Maybank Singapore tarjoaa muunnettaessa Singaporen dollari (SGD) muotoon Kiinan yuan (CNY), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Kiinan yuan. Vertailutaulukosta näet, miten Maybank Singapore:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Maybank Singapore voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Singaporen dollari osoitteeseen Kiinan yuan osoitteessa Maybank Singapore kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Maybank Singapore voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Maybank Singapore, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.