Vertaa Luminor Estonia EUR to GBP valuuttakurssi
Harkitsetko Luminor Estonia käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen GBP? Vertaile Luminor Estonia valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.855500
|€0
£855.50Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Luminor Estonia-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Luminor Estonia-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Meillä ei vielä ole Luminor Estonia-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Luminor Estonia-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Luminor Bank AS
Luminor Bank AS (Viro) Muodostettu vuonna 2017 yhdistämällä suurten pohjoismaisten pankkien Baltian toiminnot, Luminor on Viron johtava yleispankki, jonka pääkonttori sijaitsee Tallinnassa. Se palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä tileillä, korteilla, lainoilla ja asuntolainoilla, kauppapalveluilla, kassanhallinnalla ja digitaalisilla pankkipalveluilla, samalla koordinoiden Baltian maiden välillä. Modernisointistrategia ja alueellinen laajuus tukevat viejiä, asunnonomistajia ja keskikokoisia yrityksiä.
Kuinka nopea on Luminor Estonia EUR - GBP -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Luminor Estonia osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Yhdistynyt kuningaskunta vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Luminor Bank AS'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Luminor Estonia siirtomaksut?
Luminor Estonia kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen GBP riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Luminor Estonia maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut Luminor Estonia:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Luminor Estonia tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Englannin punta (GBP), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Englannin punta. Vertailutaulukosta näet, miten Luminor Estonia:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Luminor Estonia voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Englannin punta osoitteessa Luminor Estonia kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Luminor Estonia voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Luminor Estonia, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.