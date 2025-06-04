Vertaa Luminor Estonia EUR to CHF valuuttakurssi

Luminor Bank AS (Viro) Muodostettu vuonna 2017 yhdistämällä suurten pohjoismaisten pankkien Baltian toiminnot, Luminor on Viron johtava yleispankki, jonka pääkonttori sijaitsee Tallinnassa. Se palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä tileillä, korteilla, lainoilla ja asuntolainoilla, kauppapalveluilla, kassanhallinnalla ja digitaalisilla pankkipalveluilla, samalla koordinoiden Baltian maiden välillä. Modernisointistrategia ja alueellinen laajuus tukevat viejiä, asunnonomistajia ja keskikokoisia yrityksiä.