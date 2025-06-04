Vertaa LBBW EUR to USD valuuttakurssi

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) perustettiin fuusioiden kautta 1990-luvulla ja sen pääkonttori sijaitsee Stuttgartissa. LBBW on merkittävä Landesbank, joka palvelee Baden-Württembergiä ja muita alueita. Se tarjoaa yritys- ja kiinteistörahoitusta, pääomamarkkinoita, kauppa- ja vientipalveluja, varallisuudenhoitoa ja toimii keskeisenä instituutiona paikallisille Sparkassenille. Kotimaan konttorit ja kansainväliset toimistot tukevat keskikokoisia ja suuria asiakkaita keskeisillä toimialoilla.