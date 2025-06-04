Vertaa LBBW EUR to GBP valuuttakurssi
Harkitsetko LBBW käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen GBP? Vertaile LBBW valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.840600
|€0
Meillä ei vielä ole LBBW-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata LBBW-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Landesbank Baden-Wurttemberg
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) perustettiin fuusioiden kautta 1990-luvulla ja sen pääkonttori sijaitsee Stuttgartissa. LBBW on merkittävä Landesbank, joka palvelee Baden-Württembergiä ja muita alueita. Se tarjoaa yritys- ja kiinteistörahoitusta, pääomamarkkinoita, kauppa- ja vientipalveluja, varallisuudenhoitoa ja toimii keskeisenä instituutiona paikallisille Sparkassenille. Kotimaan konttorit ja kansainväliset toimistot tukevat keskikokoisia ja suuria asiakkaita keskeisillä toimialoilla.
Kuinka nopea on LBBW EUR - GBP -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa LBBW osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Yhdistynyt kuningaskunta vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Landesbank Baden-Wurttemberg'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat LBBW siirtomaksut?
LBBW kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen GBP riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla LBBW maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka LBBW tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Englannin punta (GBP), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Englannin punta. Vertailutaulukosta näet, miten LBBW:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
LBBW voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Englannin punta osoitteessa LBBW kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
LBBW voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien LBBW, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.