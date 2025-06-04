Vertaa La Banque Postale EUR to CAD valuuttakurssi

Luotu vuonna 2006 postiverkosta ja pääkonttori Pariisissa, La Banque Postale on yleispankki, joka palvelee yksilöitä, ammattilaisia ja julkisia elimiä. Se tarjoaa arkipankkipalveluja, säästöjä, vakuutuksia, asuntolainoja ja sosiaalista vaikutusta rahoitusta. Koko maan laajuinen postitoiminta ja digitaaliset alustat tukevat osallisuutta, paikallishallintopalveluja ja vastuullisen rahoituksen aloitteita Ranskassa.