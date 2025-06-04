Vertaa Komercni banka CZK to CHF valuuttakurssi

Komerční banka (KB) perustettiin vuonna 1990 ja sen pääkonttori sijaitsee Prahassa. Komerční banka on johtava tšekkiläinen pankki ja osa kansainvälistä pankkiryhmää. Se tarjoaa yleispankkipalveluja – arkipankkitilejä, kortteja, asuntolainoja, kuluttaja- ja pk-yrityslainoja, yritysrahoitusta, markkinoita ja säilytystä – konttoreiden, automaattien ja kehittyneiden digitaalisten kanavien kautta. Innovaatioon ja palvelun laatuun keskittyminen vahvistaa KB:n roolia yksilöiden ja yritysten keskuudessa koko maassa.