Vertaa BBVA EUR to CAD valuuttakurssi

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, yleisesti tunnettu nimellä BBVA, on globaali rahoitusryhmä, jolla on espanjalaiset juuret, ja se on tunnettu digitaalisessa muutoksessa ja asiakaskokemuksessa. BBVA tarjoaa kattavan valikoiman pankkipalveluja, mukaan lukien vähittäis-, yritys- ja investointipankkitoimintaa sekä varainhoitoa ja vakuutuksia. Pankin keskittyminen innovaatioon, kestävyyteen ja taloudelliseen koulutukseen antaa asiakkaille mahdollisuuden hallita talouttaan tehokkaasti. Vahvalla kansainvälisellä läsnäolollaan BBVA tukee rajat ylittäviä liiketoimia ja tarjoaa digitaalisia työkaluja, jotka parantavat asiakaspalvelun saavutettavuutta ja mukavuutta maailmanlaajuisesti, tehden siitä luotettavan kumppanin kehittyvässä rahoitusympäristössä.