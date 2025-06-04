Vertaa Banque Palatine EUR to AUD valuuttakurssi
Harkitsetko Banque Palatine käyttämistä siirrossa osoitteesta EUR osoitteeseen AUD? Vertaile Banque Palatine valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
1.688300
|€0
$1,688.30Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Banque Palatine-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Banque Palatine-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Banque Palatine
Perustettu vuonna 1780 ja osa Groupe BPCE:tä, Banque Palatine keskittyy keskikokoisiin yrityksiin ja varainhoitoon Ranskassa. Se tarjoaa räätälöityjä rahoitusratkaisuja, kassanhallintaa, kauppapalveluja ja varallisuusratkaisuja, yhdistäen henkilökohtaisen neuvonnan suuren kotimaisen pankkiryhmän resursseihin tukemaan kasvua ja pitkäaikaista taloudellista suunnittelua.
Kuinka nopea on Banque Palatine EUR - AUD -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Banque Palatine osoitteesta Euron jäsenvaltiot osoitteeseen Australia vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Banque Palatine'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Banque Palatine siirtomaksut?
Banque Palatine kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta EUR osoitteeseen AUD riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Banque Palatine maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut Banque Palatine:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Banque Palatine tarjoaa muunnettaessa Euro (EUR) muotoon Australian dollari (AUD), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Australian dollari. Vertailutaulukosta näet, miten Banque Palatine:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Banque Palatine voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Euro osoitteeseen Australian dollari osoitteessa Banque Palatine kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Banque Palatine voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Banque Palatine, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.