Vertaa Bankinter Portugal EUR to GBP valuuttakurssi

Vuodesta 2016 lähtien Lissabonissa toiminut Bankinter Portugal palvelee kuluttajia ja yrityksiä tileillä, asuntolainoissa, kuluttaja- ja pk-lainoissa, maksamisessa ja sijoitustuotteissa. Se tuo Bankinterin digitaalisen ensisijaisen palvelun ja neuvonnan Portugalin markkinoille, tukien kiinteistöjä, yrittäjiä ja ammattilaisia.