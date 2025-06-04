Vertaa Bankinter EUR to CNY valuuttakurssi

Vuonna 1965 Madridissa perustettu Bankinter on espanjalainen pankki, joka tunnetaan innovaatioistaan ja tehokkuudestaan. Se palvelee yksilöitä ja yrityksiä päivittäispankkitoiminnassa, asuntolainoissa, pk- ja yrityslainoissa, maksamisessa, välityksessä ja varallisuuspalveluissa. Keskittynyt, teknologialähtöinen malli ja neuvontapalvelu tukevat asiakkaita koko Espanjassa ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla.