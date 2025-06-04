Vertaa Bank of Scotland GBP to CHF valuuttakurssi

Perustettu vuonna 1695 ja pääkonttori Edinburghissa, Skotlannin pankki on osa Lloyds Banking Groupia. Se tarjoaa vähittäispankki-, pk-yritys- ja yrityspankkipalveluja Skotlannissa ja koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tarjoten tilejä, asuntolainoja, liiketoimintaluottoja, maksuja ja varallisuuspalveluja. Syvät alueelliset juuret ja modernit digitaaliset alustat tukevat kotitalouksia ja yrityksiä.