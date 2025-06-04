Vertaa Bank of Punjab vs Xe
Meillä ei vielä ole Bank of Punjab-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Bank of Punjab-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Lähetä rahaa yli 190 maahan Xe:n avulla
Xe tekee kansainvälisistä rahansiirroista helppoa, sillä se tukee yli 190 maata ja yli 130 valuuttaa. Vaikka vertailutaulukossa näytetään tärkeimpien valuuttojen vaihtokurssit, jotka perustuvat tällä hetkellä käytössämme oleviin pankkitietoihin, Xe tarjoaa paljon laajemman valikoiman siirtovaihtoehtoja kuin mitä näytetään. Jos et löydä tarvitsemaasi valuuttaa, käy Lähetä rahaa -sivullamme tutustumassa kaikkiin saatavilla oleviin valuuttoihin ja kohteisiin.
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Kuinka lähettää rahaa verkossa Xe:n avulla
Rekisteröidy ilmaiseksi
Kirjaudu sisään Xe-tilillesi tai rekisteröidy ilmaiseksi. Se vie vain muutaman minuutin, tarvitset vain sähköpostiosoitteen.
Pyydä tarjous
Kerro meille haluamasi valuutta, kuinka paljon rahaa haluat lähettää ja määränpää.
Lisää vastaanottaja
Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset esimerkiksi hänen nimensä ja osoitteensa).
Varmista henkilöllisyytesi
Joitakin siirtoja varten saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia, jotta voimme varmistaa, että kyseessä on todella sinä ja että rahasi ovat turvassa.
Vahvista tarjouksesi
Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla, ja olet valmis!
Seuraa siirtoasi
Näet, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.
Usein kysytyt kysymykset
Vertailemalla palveluntarjoajia, kuten Bank of Punjab ja Xe, voit ymmärtää, kuinka paljon vastaanottajasi todella saa maksujen ja valuuttakurssierojen jälkeen. Pienetkin muutokset tai piilotetut maksut voivat maksaa sinulle enemmän. Vertailutyökalumme näyttää todellisen arvon vierekkäin.
Bank of Punjab voivat tarjota epäedullisempia vaihtokursseja kuin erityiset rahansiirtopalvelujen tarjoajat. Monet palveluntarjoajat sisällyttävät hintoihinsa korkeampia marginaaleja, mikä tarkoittaa, että saat vähemmän lähetetyistä rahoista.
Kyllä. Xe on säännelty useissa maissa, ja se käyttää alan standardien mukaista salausta tietojesi ja varojesi suojaamiseksi. Aivan kuten Bank of Punjab, myös Xe noudattaa tiukkoja vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuusprotokollia, mutta sen alusta on suunniteltu erityisesti kansainvälisiä siirtoja varten.
Monet palveluntarjoajat rajoittavat verkossa siirrettävien summien määrää - erityisesti suurempien summien osalta. Xe tukee suurempia verkkosiirtorajoja, joten voit siirtää enemmän rahaa ilman, että sinun tarvitsee jakaa tapahtumia tai käydä konttorissa.
Xe tarjoaa 24/5-tukea live-chatin, puhelimen ja sähköpostin välityksellä, ja sillä on kansainvälisten siirtojen asiantuntijoita. Sinun ei tarvitse navigoida yleisten pankkien puhelinpalvelukeskuksissa. Asiantunteva tukitiimimme tuntee erityisesti valuuttamarkkinat ja rajatylittävät maksut.