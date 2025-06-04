Vertaa Bank of Palestine ILS to USD valuuttakurssi
Harkitsetko Bank of Palestine käyttämistä siirrossa osoitteesta ILS osoitteeseen USD? Vertaile Bank of Palestine valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.305300
|₪0
$305.30Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Bank of Palestine-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Bank of Palestine-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja Bank of Palestine
Perustettu vuonna 1960 Gazassa, Palestiinan pankki on suurin palestiinalainen pankki perinteeltään. Se tarjoaa vähittäispankki-, pk-yritys- ja yrityspankkipalveluja – tilejä, kortteja, asuntolainoja, liiketoimintaluottoja, kauppapalveluja, valtiovarainministeriö ja digitaalisia kanavia – tukien kaupankäyntiä, yhteisöjä ja kehitysohjelmia Länsirannalla ja Gazassa.
Kuinka nopea on Bank of Palestine ILS - USD -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Bank of Palestine osoitteesta Israeli osoitteeseen Yhdysvallat vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Bank of Palestine'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Bank of Palestine siirtomaksut?
Bank of Palestine kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta ILS osoitteeseen USD riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Bank of Palestine maksuja Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Bank of Palestine tarjoaa muunnettaessa Israelin uusi sekeli (ILS) muotoon Yhdysvaltain dollari (USD), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Yhdysvaltain dollari. Vertailutaulukosta näet, miten Bank of Palestine:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Bank of Palestine voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Israelin uusi sekeli osoitteeseen Yhdysvaltain dollari osoitteessa Bank of Palestine kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Bank of Palestine voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Bank of Palestine, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.