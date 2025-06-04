Vertaa Bank of Palestine ILS to EUR valuuttakurssi

Harkitsetko Bank of Palestine käyttämistä siirrossa osoitteesta ILS osoitteeseen EUR?

ILS - Israelin uusi sekeli
EUR - Euro

Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään.

Meillä ei vielä ole Bank of Palestine-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Bank of Palestine-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.

Tietoja Bank of Palestine

Perustettu vuonna 1960 Gazassa, Palestiinan pankki on suurin palestiinalainen pankki perinteeltään. Se tarjoaa vähittäispankki-, pk-yritys- ja yrityspankkipalveluja – tilejä, kortteja, asuntolainoja, liiketoimintaluottoja, kauppapalveluja, valtiovarainministeriö ja digitaalisia kanavia – tukien kaupankäyntiä, yhteisöjä ja kehitysohjelmia Länsirannalla ja Gazassa.

How long does it take to send money with your bank?

Kuinka nopea on Bank of Palestine ILS - EUR -siirto?

Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Bank of Palestine osoitteesta Israeli osoitteeseen Euron jäsenvaltiot vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista Bank of Palestine'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.

What are banks' money transfer fees?

Mitkä ovat Bank of Palestine siirtomaksut?

Bank of Palestine kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta ILS osoitteeseen EUR riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Bank of Palestine maksuja Xe:hen.

Better rates

Paremmat hinnat

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.

Lower fees

Pienemmät maksut

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

Faster transfers

Nopeammat siirrot

Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!

Transfer more with Xe's higher online send limits

Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.

Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.

Usein kysytyt kysymykset

Vaihtokurssiin, jonka Bank of Palestine tarjoaa muunnettaessa Israelin uusi sekeli (ILS) muotoon Euro (EUR), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Euro. Vertailutaulukosta näet, miten Bank of Palestine:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.

Bank of Palestine voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.

Siirrot osoitteesta Israelin uusi sekeli osoitteeseen Euro osoitteessa Bank of Palestine kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.

Bank of Palestine voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.

Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Bank of Palestine, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.