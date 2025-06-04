Vertaa Bank of Finland EUR to GBP valuuttakurssi

Perustettu vuonna 1811 ja sijaitsee Helsingissä, Suomen pankki on maan keskuspankki ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsen. Se osallistuu euroalueen rahapolitiikkaan, laskee liikkeelle seteleitä, hallinnoi varantoja, valvoo maksuja ja seuraa taloudellista vakautta. Tutkimus ja analyysi, valvontatuki ja kriisinhallintatyö tukevat kestävää rahoitusjärjestelmää.