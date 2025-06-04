Vertaa Bank of Estonia EUR to CHF valuuttakurssi

Eesti Pank (Viron pankki) perustettiin vuonna 1919 ja se perustettiin uudelleen vuonna 1990. Eesti Pank on Viron keskuspankki, jonka pääkonttori sijaitsee Tallinnassa. Se laskee liikkeelle valuuttaa Euroopan keskuspankkijärjestelmässä, harjoittaa rahapolitiikkaa EKP:n kanssa, hallinnoi varantoja, valvoo maksujärjestelmiä ja tukee taloudellista vakautta. Tutkimuksen, tilastojen ja politiikkaneuvonnan kautta se tukee hintavakautta ja kestävää rahoitussektoria Viron avoimessa, teknologialähtöisessä taloudessa.