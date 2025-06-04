Vertaa Bank of East Asia HKD to AUD valuuttakurssi
Harkitsetko Bank of East Asia käyttämistä siirrossa osoitteesta HKD osoitteeseen AUD? Vertaile Bank of East Asia valuuttakursseja ja maksuja ja löydä mahdolliset säästösi Xe:n avulla.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.186200
|$0
$186.20Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole Bank of East Asia-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Bank of East Asia-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Meillä ei vielä ole Bank of East Asia-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata Bank of East Asia-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja The Bank of East Asia
Perustettu vuonna 1918 Hongkongissa, BEA tarjoaa yleispankkipalveluja vähittäis-, pk- ja yrityssegmenteissä - asuntolainat, kortit, maksut, kauppapalvelut, varallisuus ja digitaalinen pankkitoiminta - vahvoilla Manner-Kiina -yhteyksillä ja kansainvälisellä ulottuvuudella.
Kuinka nopea on Bank of East Asia HKD - AUD -siirto?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa Bank of East Asia osoitteesta Hongkong osoitteeseen Australia vaihtelevat maksutavan ja tapahtuman ajoituksen mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista The Bank of East Asia'n katkaisuajat, jotta vältät myöhästymiset.
Mitkä ovat Bank of East Asia siirtomaksut?
Bank of East Asia kansainväliset rahansiirtokustannukset osoitteesta HKD osoitteeseen AUD riippuvat muun muassa siirtosummasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla Bank of East Asia maksuja Xe:hen.
Miksi siirtää Xe:n kautta perinteisten pankkien sijaan?
Paremmat hinnat
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin nähdäksesi eron.
Pienemmät maksut
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Nopeammat siirrot
Suurin osa siirroista tehdään samana päivänä. Tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi toimitetaan nopeasti ja luotettavasti.
Xe 24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Tarvitsetko apua kansainvälisessä rahansiirrossa? Olemme täällä auttaaksemme - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!
Siirrä enemmän Xe:n korkeampien online-lähetysrajojen avulla.
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia verkkosiirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Olet vertaillut Bank of East Asia:n vaihtokursseja Xe:n kanssa, ja nyt on aika saada paras arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Vaihtokurssiin, jonka Bank of East Asia tarjoaa muunnettaessa Hongkongin dollari (HKD) muotoon Australian dollari (AUD), voi sisältyä todellista keskimarkkinakurssia korkeampi marginaali. Tämä tarkoittaa, että saatat saada odotettua vähemmän Australian dollari. Vertailutaulukosta näet, miten Bank of East Asia:n hinta vertautuu Xe:hen ja muihin palveluntarjoajiin.
Bank of East Asia voi periä kiinteän siirtomaksun, prosentuaalisen maksun tai molemmat, riippuen siirtotavasta ja -kohteesta. Nämä maksut vaikuttavat yhdessä valuuttakurssin kanssa siihen, kuinka paljon vastaanottaja saa rahaa. Työkalumme jakaa sen, jotta voit verrata kokonaiskustannuksia muihin vaihtoehtoihin, kuten Xe:hen.
Siirrot osoitteesta Hongkongin dollari osoitteeseen Australian dollari osoitteessa Bank of East Asia kestävät yleensä 1-5 arkipäivää. Ajoitus riippuu katkaisuajoista, juhlapyhistä, kohdemaasta ja vastaanottavan pankin käsittelyajoista. Xe toimittaa useimmat siirrot samana päivänä.
Bank of East Asia voi olla päivittäisiä tai siirtokohtaisia rajoituksia kansainvälisille siirroille. Suurempia summia varten sinun on ehkä myös käytävä konttorissa. Xe tukee suurempia verkkolähetysrajoja, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, kun siirrät suurempia summia kansainvälisesti.
Monet palveluntarjoajat, mukaan lukien Bank of East Asia, saattavat päivittää valuuttakurssejaan markkinaolosuhteiden mukaan. Kurssit voidaan kuitenkin asettaa kerran päivässä tai niitä voidaan mukauttaa harvemmin kuin FX-palveluiden kurssit. Xe päivittää hinnat reaaliaikaisesti, joten voit hallita paremmin lähetysajankohtaa.