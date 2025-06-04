Vertaa Bank of Cyprus EUR to ZAR valuuttakurssi

Kyproksen pankki (BoC) perustettiin vuonna 1899 ja sen pääkonttori sijaitsee Nikosiassa. Kyproksen pankki on maan suurin pankkiryhmä. Se tarjoaa yleispankkipalveluja - päivittäistilit, kortit, asuntolainat, pk- ja yrityslainat, kassanhallinta, varallisuuspalvelut ja vakuutukset - valtakunnallisten konttoreiden, automaattisten pankkiautomaattien ja kehittyneiden digitaalisten kanavien kautta. BoC palvelee kotitalouksia, yrittäjiä ja suuria yrityksiä, vahvistaen Kyproksen rahoitusjärjestelmää ja kansainvälisiä liiketoimintapalveluja.