Perustettu vuonna 1996 Phnom Penhissä, ABA (entinen Advanced Bank of Asia) palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä tileillä, korteilla, kuluttaja- ja pk-lainoituksessa, kaupparahoituksessa, kassanhallinnassa ja palkituissa mobiilipankkipalveluissa. Vahva hallinto ja alueelliset yhteydet tukevat viejiä, vähittäiskauppiaita ja kasvavia yrittäjiä.