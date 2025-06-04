ABA Bank valuuttakurssi
Harkitsetko ABA Bank käyttämistä kansainväliseen rahansiirtoon? Vertaile ABA Bank valuuttakursseja ja maksuja löytääksesi mahdolliset säästösi Xe:llä.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.832400
|$0
€832.40Lähetä nyt
Meillä ei vielä ole ABA Bank-kursseja tälle valuuttaparille, mutta voit silti verrata ABA Bank-tarjousta Xe:n reaaliaikaiseen kurssiin nähdäksesi säästömahdollisuudet. Tarkista myöhemmin uudelleen, laajennamme jatkuvasti tietojamme.
Tietoja ABA
Perustettu vuonna 1996 Phnom Penhissä, ABA (entinen Advanced Bank of Asia) palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä tileillä, korteilla, kuluttaja- ja pk-lainoituksessa, kaupparahoituksessa, kassanhallinnassa ja palkituissa mobiilipankkipalveluissa. Vahva hallinto ja alueelliset yhteydet tukevat viejiä, vähittäiskauppiaita ja kasvavia yrittäjiä.
Kuinka kauan ABA Bank rahansiirto kestää?
Toimitusajat kansainvälisille siirroille osoitteessa ABA Bank vaihtelevat maksutavan, tapahtuman ajoituksen ja vastaanottajan maan mukaan. Kansainväliset pankkisiirrot kestävät yleensä 1-5 pankkipäivää. Toimitukseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi pankkien vapaapäivät ja turvatarkastukset. Tarkista ABA Bank's cutoff time välttääksesi myöhästymiset.
Mitkä ovat ABA Bank:n rahansiirtomaksut ja kustannukset?
Kansainvälisen rahansiirron kustannukset ABA Bank -sivustolla riippuvat monista tekijöistä, kuten siirtosummasta ja kohdevaluutasta. Yleensä suuremmista siirroista peritään pienemmät maksut ja paremmat vaihtokurssit. Vertailutaulukosta voit vertailla ABA Bank maksuja Xe:hen.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset
ABA Bankvaihtokurssit voivat poiketa huomattavasti erityisistä rahansiirtopalveluista. Perinteiset pankit lisäävät usein korkoihinsa lisämarginaalin, jolloin vastaanottaja voi saada vähemmän. Vertailutaulukkomme avulla näet reaaliaikaisesti, miten ABA Bank pärjää Xe:lle ja muille palveluntarjoajille.
Vertaamalla ABA Bank muihin kansainvälisiin rahansiirtopalveluihin voit tehdä fiksumpia taloudellisia päätöksiä. Pienet erot hinnoissa ja maksuissa voivat johtaa huomattaviin säästöihin - erityisesti suuremmissa siirroissa. Vertailutyökalumme avulla on helppo löytää paras arvo tietylle valuuttaparille.
ABA Bank valuuttakurssi tarkoittaa kurssia, jonka ne tarjoavat yhden valuutan muuntamiseksi toiseen kansainvälisessä rahansiirrossa. Tämä korko voi sisältää marginaalin, joka ylittää keskimarkkinakoron, mikä voi vähentää vastaanottajan saamaa lopullista summaa. Vertaa ABA Bank'n hintaa Xe:n reaaliaikaisiin hintoihin nähdäksesi eron.
Monet pankit ja rahansiirtopalveluntarjoajat, kuten ABA Bank, voivat periä siirtomaksun. Tämä voi olla kiinteä maksu tai vaihdella määrän, määränpään tai siirtomenetelmän mukaan. Vertailutyökalumme erittelee maksut ja valuuttakurssit selkeästi, joten voit helposti nähdä kokonaiskustannukset.
Siirtoajat ABA Bank -sivustolla riippuvat määränpäästä, valuutasta ja maksutavasta. Useimmat siirrot kestävät 1-5 työpäivää, mutta viivästyksiä voi esiintyä pankin käsittelyaikojen tai lisätarkastusten vuoksi. Xe sen sijaan suorittaa useimmat siirrot muutamassa minuutissa.
ABA Bank voivat asettaa päivittäisiä rajoituksia tai vaatia henkilökohtaisia käyntejä suurten siirtojen yhteydessä. Xe tukee suurempia verkkosiirtorajoja, mikä antaa sinulle enemmän joustavuutta, kun siirrät suuria summia, eikä sinun tarvitse jakaa maksuja tai mennä konttoriin.