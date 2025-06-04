Bank of Taiwan harukontorid Los Angeles, Ameerika Ühendriigidpiirkonnas
Kasutage allolevat tabelit oma Bank of Taiwan filiaali leidmiseks ja selle vastava SWIFT-koodi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks.
Leia SWIFT kood
Nende SWIFT-koodide kohta
Filiaali SWIFT-koode kasutatakse rahvusvaheliste maksete saatmisel konkreetsete pangaasukohtade tuvastamiseks. Mõned pangad, sealhulgas Bank of Taiwan, võivad linnades nagu Los Angeles asuvatele filiaalidele määrata unikaalsed koodid, et ülekandeid täpsemalt töödelda. Kõigil filiaalidel ei ole unikaalseid koode, kuid kui need on saadaval, on kõige parem kasutada seda, mis vastab teie kohalikule filiaalile.
Mida teha, kui teie kohalikku filiaali nimekirjas pole
Kui teie Bank of Taiwan filiaali Los Angeles -s ülalpool loetletud pole, saate siiski saata oma rahvusvahelise makse, kasutades globaalse peakontori SWIFT-koodi. Selle asemel, et suunata raha konkreetsesse filiaali, töödeldakse seda panga kesksüsteemi kaudu ja seejärel suunatakse õigesse panka.
Kontrollige oma SWIFT-makset vigade osas
Enne SWIFT-makse saatmist kontrollige veelkord, kas SWIFT-kood vastab saaja pangale ning kas kontonumber ja nimi on õigesti sisestatud. Isegi väikesed vead võivad ülekande edasi lükata või peatada. Kui olete teinud ülekande valede andmetega, võtke ühendust oma pangaga.
Kas saate makse aadressile Bank of Taiwan Los Angeles valuutas?
Kui valmistute välismaalt raha vastu võtma, edastage saatjale oma panga ja filiaali SWIFT-kood, et raha jõuaks teie kontole täpselt ja turvaliselt. Kui te ei leia oma filiaali SWIFT-koodi, kontrollige, kas ettevõttel Bank of Taiwan on globaalne peakontori kood või võtke parima alternatiivi saamiseks otse nendega ühendust.
Korduma kippuvad küsimused
Jah, Bank of Taiwan võib Los Angeles -s mitut filiaali hallata. Iga filiaal võib teenindada erinevaid linnaosasid, pakkuda erinevaid teenuseid ja – rahvusvaheliste pangaülekannete puhul – mõned võivad isegi kasutada erinevaid SWIFT-koode. Maksejuhiste esitamisel on oluline märkida konkreetne filiaal, kus teie kontot hoitakse.
Oma filiaali SWIFT-koodi leiate selle lehe ülaosas olevast tabelist, kus on loetletud teadaolevad Bank of Taiwan SWIFT-koodid filiaalide jaoks piirkonnas Los Angeles. Kui te pole kindel, millise filiaaliga teie konto on seotud, saate kontrollida oma pangaväljavõtet, külastada oma internetipanga portaali või võtta otse filiaaliga ühendust. Kahtluse korral on panga peakontori SWIFT-koodi kasutamine turvaline alternatiiv.
Filiaalispetsiifilise SWIFT-koodi kasutamine – kui see teie asukohas saadaval on – võib parandada teie rahvusvahelise ülekande täpsust ja kiirust. See aitab tagada, et raha suunatakse otse õigesse filiaali, mis võib lühendada töötlemisaega ja vajadusel tehingu jälgimist lihtsustada. See on eriti kasulik suuremate ülekannete või ajatundlike maksete puhul.
Kui kasutate valet SWIFT-koodi, võib teie makse viibida, valesti suunata või saaja pank selle isegi tagasi lükata. Mõnel juhul võidakse raha saatjale tagastada ja sellega võivad kaasneda lisatasud. Veenduge alati, et SWIFT-kood vastaks kas teie filiaali või ametliku peakontori koodile. Kui te pole kindel, võtke enne ülekande tegemist ühendust ettevõttega Bank of Taiwan .
Ülaltoodud tabelist leiate nimekirja Bank of Taiwan harukontorite kohta piirkonnas Los Angeles , millel on individuaalsed SWIFT-koodid. Rahvusvaheliste ülekannete juhiste vaatamiseks võite pöörduda ka otse oma filiaali poole või logida sisse oma internetipanga. Kui teie filiaalil ei paista olevat oma koodi, kasutab see tõenäoliselt vaikimisi peakontori koodi.
Mitte tingimata. Bank of Taiwan filiaalidel võivad olla unikaalsed koodid konkreetsete asukohtade või funktsioonide jaoks – eriti suuremahuliste või spetsialiseeritud ettevõtete filiaalide puhul. Püüdke alati kasutada oma filiaali SWIFT-koodi, kui see on saadaval; vastasel juhul on peakontori kood laialdaselt aktsepteeritud varukood.
Lahtiütlus
Sellel lehel esitatud SWIFT-koodid, pankade nimed, aadressid ja muu asjakohane teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me püüame tagada täpsuse, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või veatu. Üksikasjad võivad muutuda ette teatamata ja ei pruugi kajastada vastavate finantsasutuste uusimaid andmeid.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi noteeritud panga, finantsasutuse või vahendaja õigusliku seisundi, regulatiivse staatuse ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Me ei toeta ega kontrolli ühegi kaasatud üksuse õiguspärasust ega vastuta selle eest, kuidas te esitatud teavet kasutate.
Kõik selle teabe põhjal tehtud finantstehingud või otsused tehakse teie enda vastutusel. Xe ei vastuta andmetele tuginemisest ega tehingutest kolmandate isikutega, kelle teavet sellel saidil kuvatakse, tulenevate kaotuste, viivituste või kahjude eest.
Soovitame teil enne mis tahes tehingu alustamist kõik üksikasjad vastava finantsasutusega iseseisvalt üle kontrollida.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles ja seda ei ole tõlgitud. Kuigi ülejäänud leht võib ilmuda teie valitud keeles, jääb juriidiline vastutusest loobumise klausel täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks inglise keelde.