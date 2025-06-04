China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch (a Joint Stock Ltd. Co. Incorporated in the Prc) filiaalid Hongkongpiirkonnas

Kui valmistute välismaalt raha vastu võtma, edastage saatjale oma panga ja filiaali SWIFT-kood, et raha jõuaks teie kontole täpselt ja turvaliselt. Kui te ei leia oma filiaali SWIFT-koodi, kontrollige, kas ettevõttel China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch (a Joint Stock Ltd. Co. Incorporated in the Prc) on globaalne peakontori kood või võtke parima alternatiivi saamiseks otse nendega ühendust.