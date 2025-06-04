Raiffeisen Bosnia SWIFT-kood Bosnia ja Hertsegoviina

Raiffeisen Bosnia peamine SWIFT-kood RZBABA2SXXX -s on Bosnia ja Hertsegoviina . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bosnia ja Hertsegoviina ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Raiffeisen Bosnia riigis Bosnia ja Hertsegoviina, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on RZBABA2SXXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.