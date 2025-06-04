Intesa Sanpaolo Bosnia SWIFT-kood Bosnia ja Hertsegoviina

Intesa Sanpaolo Bosnia peamine SWIFT-kood UPBKBA22XXX -s on Bosnia ja Hertsegoviina . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bosnia ja Hertsegoviina ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Intesa Sanpaolo Bosnia riigis Bosnia ja Hertsegoviina, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on UPBKBA22XXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.