Central Bank of Bosnia SWIFT-kood Bosnia ja Hertsegoviina

Central Bank of Bosnia peamine SWIFT-kood CBBSBA22XXX -s on Bosnia ja Hertsegoviina . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bosnia ja Hertsegoviina ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Central Bank of Bosnia riigis Bosnia ja Hertsegoviina, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on CBBSBA22XXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.